Malt doch mal die Maus!

Liebe Kinder, die "Sendung mit der Maus" wird im März 50 Jahre alt. Das wird prisma mit der Maus feiern und braucht dafür Eure Hilfe. Schickt uns Eure Bilder von der Maus. Werdet kreativ: Ihr dürft malen, Kollagen anfertigen oder basteln.

Eure Kunstwerke könnt Ihr uns als Foto per E-Mail an leseraktion@prisma-verlag.de schicken. Oder Ihr sendet Eure Bilder per Post an prisma-Verlag, Zülpicher Straße 10, 40549 Düsseldorf. Eine Auswahl Eurer Bilder wird im Magazin und auf prisma.de veröffentlicht. Unter allen Einsendern verlosen wir außerdem einen echten Maus-Preis.

Einsendeschluss ist Freitag, 12. Februar, 15 Uhr. Bilder, die danach geschickt werden, können nur noch online berücksichtigt werden.