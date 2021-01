Elliot Page und Emma Portner lassen sich scheiden

"Showtime of my Life"

Lili Paul-Roncalli zieht blank – für ihre Mutter

In der VOX-Sendung "Showtime of my Life" lassen Stars die Hüllen fallen, um auf die Wichtigkeit von Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Auch "Let's Dance"-Siegerin Lili Paul-Roncalli macht mit.

MEHR