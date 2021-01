ProSieben: Markus Söder und Olaf Scholz beantworten Fragen zu Corona

Was bewegt die Menschen nach knapp einem Jahr Pandemie? Was erwarten sie in den nächsten Wochen von unseren Politikern? Welche Sorgen und Hoffnungen haben sie? In einer Live-Show beantworten Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) Fragen der Zuschauer.

"ProSieben LIVE - Deutschland fragt zu Corona" heißt das Format, das der Sender am Donnerstag, 28. Januar, um 20.15 Uhr ausstrahlt. Stefan Gödde moderiert die Talkshow. Claire Oelkers ist als Social-Media-Reporterin im Studio in Berlin.

"Für unsere Zuschauer ist das 'ProSieben LIVE' eine besondere Chance, mit den Entscheidern in unserem Land über das wichtigste Thema unserer Zeit zu sprechen. Respekt an Olaf Scholz und Markus Söder, dass sie sich den Fragen unserer Zuschauer live stellen", sagt ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann.

Schon im Vorfeld der Show können die Zuschauer über die ProSieben-Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter ihre Fragen loswerden. Während der Live-Sendung am Donnerstag wird es zudem eine Telefonnummer geben.

Quelle: areh