"Godzilla vs. Kong": Erster Trailer zum Duell der Monster

Episches Duell zweier Ikonen des Monster-Kinos: Der erste Trailer zum Film "Godzilla vs. Kong" wurde veröffentlicht.

Kein "Godzilla"-Film war in Japan bislang erfolgreicher als "Die Rückkehr des King Kong" aus dem Jahr 1962. In dem Monster-Streifen der legendären Toho-Studios treffen der Urweltsaurier Godzilla, der 1954 seinen ersten Leinwandauftritt hatte, und der Riesenaffe King Kong, der 1933 erstmals das Empire State Building erklomm, am Vulkan Fuji aufeinander. Jetzt kehren die beiden Kino-Ikonen zurück: "Godzilla vs. Kong" verlegt die Handlung in die USA, die Grundprämisse aber bleibt dieselbe – Monster gegen Monster, bis zum bitteren Ende. Ein erster Trailer gibt nun Einblicke in den Film, der in Deutschland voraussichtlich am 20. Mai in die Kinos kommt.

"In 'Godzilla vs. Kong' liefern sich die mythischen Gegner einen spektakulären Kampf, bei dem nichts weniger als das Schicksal der gesamten Welt auf dem Spiel steht", heißt es in einer Ankündigung des Filmstudios Warner Bros. In dem Film von Adam Wingard, der sowohl "Godzilla II: King of the Monsters" von 2019 und "Kong: Skull Island" von 2017 fortsetzt, spielt Alexander Skarsgard den Geologen Nathan Lind.

"Wir brauchen Kong", sagt er im Trailer. "Um aufzuhalten, was kommt." Denn Godzilla bedroht die Menschheit. Und so muss das Waisenmädchen Jia (Kaylee Hottle), das eine besondere Beziehung zu dem Riesenaffen hat, ihren haarigen Freund in die Schlacht gegen Godzilla führen. "Doch in dem epischen, durch unsichtbare Kräfte ausgelösten Zusammenstoß der beiden Titanen offenbart sich nur ein kleiner Teil eines Geheimnisses, das bis tief ins Innere der Erde führt", heißt es in der Filmankündigung weiter.

Millie Bobby Brown und Kyle Chandler spielen erneut ihre Rollen aus "Godzilla II: King of the Monsters", neu zum Cast stoßen unter anderem Rebecca Hall und Brian Tyree Henry.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH