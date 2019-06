Zweiteiler in der ARD

Von Maximilian Haase

Weil sie glaubt, dass ihre Studentin betrogen hat, lässt Dozentin Dr. Leah Dale die junge Frau durchfallen. Der britische Zweiteiler "Cheat – Der Betrug" widmet sich dem intriganten Kampf zweier Frauen.

Hat man vor Jahren bei der Abschlussarbeit an der Universität gemogelt, stehen dieser Tage die Chancen gut, dass die ganze Chose als Skandal an die Öffentlichkeit kommt. Natürlich nur, insofern man ein höheres politisches Amt innehat. Waren Betrügereien an der Uni zuvor nur für kleinste Kreise von Bedeutung, lassen sich daraus nun sogar spannende TV-Dramen kreieren. Wie im britischen Zweiteiler "Cheat- Der Betrug", der nun im Ersten von der folgereichen Fehde einer Uni-Dozentin mit ihrer Studentin erzählt. Der Untertitel des ersten Teils könnte mit "Meine Feindin" eindeutiger kaum sein.

Dr. Leah Dale (Katherine Kelly) heißt die Dozentin, die kurz davor ist, zur Professorin aufzusteigen. So wie sie ihren emeritierten Vater bewundert, wird sie selbst von ihrer Studentin Rose (Molly Windsor) vergöttert. Doch die junge Frau, die nach Leahs Anerkennung strebt, besitzt höchstens mittelmäßiges wissenschaftliches Talent. Umso mehr wundert sich die Dozentin, als ihre Studentin eines Tages eine exzellente Seminararbeit abgibt. Leah vermutet Betrug – und lässt Rose durchfallen.

Was folgt, ist ein dramatischer Rachefeldzug der gedemütigten jungen Studentin: Leah sieht sich plötzlich unheimlichen Geschehnissen ausgesetzt, die ihr vorher so geordnetes und geplantes Leben gehörig durcheinanderwirbeln. Es enstpannt sich eine gigantische Intrige, in die auch Leahs Ehemann Adam (Tom Goodman-Hill), ein etablierter Professor, hineingezogen wird. Doch Leah gibt nicht einfach auf – und stellt sich dem Kampf mit Rose.

Wie es weitergeht, zeigt das Erste am Montag, 10. Juni, 20.15 Uhr. im zweiten Teil des Dramas "Cheat – Der Betrug: Bis aufs Blut".

