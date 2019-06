| 15. Staffel

An Pfingstmontag stellt RTL die Kandidaten für die neue Staffel "Bauer sucht Frau" vor. 13 Landwirte machen sich diesmal auf die Suche nach der großen Liebe.

Schon zum 15. Mal spielt Inka Bause für RTL den Amor und verkuppelt einsame Bauern. Die 15. Staffel von "Bauer sucht Frau" soll im Herbst ausgestrahlt werden. An Pfingstmontag zeigt der Kölner Sender nicht nur Bilder von der mittelalterlichen Hochzeit von Norbert und Petra, die sich 2015 bei "Bauer sucht Frau" kennenlernten, sondern stellt auch die neuen Bauern vor.

Da ist zum Beispiel Henry (49) aus Niedersachsen, der Alpakas züchtet. "Die Faszination zu den Tieren war schon immer da, die Ausstrahlung, die Ruhe, du guckst denen ins Gesicht, die lachen immer", sagt er. Oder Jürgen (63) aus Thüringen, der vor mehr als 30 Jahren sein Hobby zum Beruf machte und seitdem Vollzeitbauer ist. Der Witwer, dessen Frau vor knapp drei Jahren starb, wünscht sich eine Frau, mit der er den Rest seines Lebens verbringen kann. In diesem Jahr sind auch einige Bauern dabei, die bereits Familienväter sind. Sowie der Franke Michael, der eine zweijährige Tochter hat.

In dieser Bildergalerie stellen wir die neuen Bauern vor. Interessierte Frauen können sich ab sofort per E-Mail an bauersuchtfrau@rtl.de oder telefonisch unter Tel. 030 9203 8361 32 (Kosten abhängig vom Festnetz- oder Mobilfunkvertrag) bewerben.