Eine Trauerrednerin muss mit dem Tod ihres eigenes Mannes fertig werden – und sabotiert die Beisetzung. Anke Engelke spielt diese ungewöhnliche Witwe in der neuen Netflix-Serie "Das letzte Wort".

Der Tod eines Liebsten kann einen ganz schön aus der Bahn werfen – das trifft selbst für jemanden vom Fach zu. Das muss Anke Engelke in der Serie "Das letzte Wort" feststellen. In der Netflix-Produktion spielt sie eine Trauerrednerin, die nach dem Tod ihres Mannes keinen Sinn mehr in ihrer Arbeit findet und die Kontrolle über ihre Familie verliert. Um sich selbst mehr Zeit für die Trauerrede für ihren Liebsten zu verschaffen, sabotiert sie die Beisetzung.

Engelke freute sich über ihr neues Projekt und die erste Zusammenarbeit mit Netflix: "Hier knallen, wie im richtigen Leben, Drama und Humor ständig aufeinander. Familie und Beziehungen, Verlust und Trauer, Leben und Tod, die Absurditäten des Lebens, das Wiederfinden von Kraft und Lebensmut, alles drin. Zum Heulen schön." Rachel Eggebeen, Director von Netflix Originals, kündigte an, "der Vielseitigkeit von Anke Engelke als Schauspielerin eine ganz neue Facette zu verleihen".

Wann die Dramedy-Serie bei Netflix starten wird, ist noch nicht bekannt. Showrunner hinter den sechs 45-minütigen Episoden sind Carlos V. Imscher und Aron Lehmann ("Highway To Hellas"), der auch Regie führt. Produziert wird die Serie von Matthias Schweighöfers Firma Pantaleon Films. Die Produktionsfirma verantwortete in der Vergangenheit bereits Kinofilme wie "What A Man" und "Der geilste Tag", sowie die Amazon-Serie "You Are Wanted".

