Moderatorin sprach mit Betroffenen

Von Andreas Schoettl

Sie sucht ansonsten nach "Schwiegertöchtern". Ihre Kuppelshow ist eher lose Unterhaltung, ein bisschen mit Fremdschäm-Faktor. Doch Vera Int-Veen will auch Ernsthaftes. In zwei Folgen der Dokumentation "Vera unterwegs – Zwischen Mut und Armut" geht sie der Frage nach, warum in einem angeblich reichen Land, das Deutschland sein soll, Alters- und Kinderarmut, Obdachlosigkeit oder Bildungsmisere so oft übersehen werden.

In Vor-Ort-Recherchen versucht sie, den Puls der Gesellschaft zu fühlen. Vor allem will sie herausfinden, wie es sein kann, dass hierzulande Menschen hungrig aufstehen und ebenso hungrig wieder zu Bett gehen müssen.

Die beiden Ausgaben von "Vera unterwegs" sollten ursprünglich im Dezember vergangenen Jahres zu sehen sein. RTL nahm das Format jedoch kurzfristig aus dem Sendeablauf, wie es hieß aus "programmplanerischen Gründen". Angeblich wollten die Kölner vor wenigen Monaten nicht in ein Sozialdoku-Duell mit dem Schwesternsender RTL II gehen.

Die zweite und vorerst letzte Folge von "Vera unterwegs" wird eine Woche später, am Mittwoch, 12. Juni, ebenfalls um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.

