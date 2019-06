Serien-Comeback

Von teleschau

Große Überraschung am Set der kultigen Anwalts-Serie "Suits": Patrick J. Adams kehrt für die neunte und finale Staffel des Formats zurück! Doch was ist mit Herzogin Meghan? Schließlich spielt Adams in der Serie ihren Ehemann Mike ...

Sein Charakter Mike Ross war mit Rachel Zane liiert, zum Ende der siebten Season gab es endlich die langersehnte Hochzeit der beiden. Im Anschluss verabschiedeten sich sowohl Adams als auch seine TV-Partnerin vom "Suits"-Universum – und das aus gutem Grund. Schließlich handelte es sich bei der Rachel-Darstellerin um Herzogin Meghan, die damals noch unter ihrem bürgerlichen Namen Meghan Markle in der Show mitwirkte. Weil allerdings ihre eigene, reale Liebe zu Prinz Harry fortan für sie im Vordergrund stand, stieg sie im April 2017 aus der Serie (und voraussichtlich auch aus dem kompletten Film- und TV-Geschäft) aus.

Via Instagram verkündete Adams (37) nun aber seine unerwartete Rückkehr zur Dramedy. So schreibt er dort: "Danke an alle Fans, die die Flamme lodern ließen." Zudem sei er "sehr aufgeregt, ein letztes Mal zurück in die Schlacht zu ziehen." Die Fans dürften sich freuen, dass damit das Traumduo um Harvey Specter (Gabriel Macht) und Mike Ross zur Abschieds-Staffel wiedervereint ist. Auch Adams' Kollegen zeigten sich hocherfreut über die Neuigkeit und kommentierten seinen Post. Gabriel Macht verlieh seiner Begeisterung mit Hilfe eines kurzen "Marvey!!!!!" (ein Kofferwort aus Harvey und Mike) Ausdruck, Sarah Rafferty, die Donna Paulsen verkörpert, schrieb: "Kann es kaum erwarten, dich zu sehen und dein Gesicht zu drücken."

Eine Mitwirkung von Herzogin Meghan scheint indes ausgeschlossen. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die 37-Jährige ein Angebot in Millionenhöhe ausgeschlagen haben, um sich ihrem neuen Dasein als Herzogin, Ehefrau und Mama von Baby Archie voll und ganz zu widmen. Die finalen zehn Folgen von "Suits" starten in den USA am neunten Juli. In Deutschland sind die bisherigen acht Staffeln bei unterschiedlichen Anbietern auf Abruf verfügbar.

