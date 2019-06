Japanische Kultshow

Von teleschau

Die Gameshow "Takeshi's Castle" startet in eine neue Runde: Der Sender Comedy Central übernimmt die Erstausstrahlung der neuen Staffel im Free-TV und zeigt die Folgen ab Samstag, 13. Juli, 22.00 Uhr, wöchentlich als Doppelfolge. Nachdem die letzte Staffel in Thailand stattfand, wurde die neue nun in Indonesien produziert.

In 20 Folgen, die jeweils 30 Minuten dauern, müssen die 100 Teilnehmer bei Spielen gegeneinander antreten, um am Ende an das Schloss von Fürst Takeshi zu kommen. Die Spieler müssen absurde Hindernisse überwinden – dabei kann es auch wackelig, matschig oder noch viel verrückter werden. Am Ende haben die Finalisten die Chance, 100 Millionen Rupiah Preisgeld zu gewinnen – falls sie die schwierige Endaufgabe schaffen (eine Indonesische Rupiah entspricht etwa 0,000062 Euro).

Kommentiert wird die Jump'n'Run-Show von Comedian Maxi Gstettenbauer. "Als mir Comedy Central die Kommentatoren-Rolle bei 'Takeshi's Castle' angeboten hat, musste ich einfach sofort zusagen!", lässt sich Gstettenbauer zitieren. "Ich fand die Sendung immer geil und habe sie zusammen mit meinen Freunden geguckt, bevor es zum Feiern ging. Wir haben uns über die komplett absurden Spiele schlapp gelacht, und ich hätte damals nie gedacht, dass dazu irgendwann mal in der Zukunft meine Stimme zu hören sein wird." Die vorherige Staffel "Takeshi's Castle: Thailand" hatte Oliver Kalkofe kommentiert.

Ursprünglich stammt "Takeshi's Castle" aus Japan und wurde 1986 bis 1989 auf dem japanischen Sender TBS ausgestrahlt. In Deutschland wurde die Show erstmals 1999 auf dem Sender DSF gezeigt, 2007 bis 2008 sendete RTL II eine gekürzte Fassung der Folgen. 2009 strahlte dann auch Comedy Central die erste Staffel aus.

