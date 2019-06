Nach dem Aus bei "Let's Dance"

Von teleschau

Schock für Evelyn Burdecki: Einen Tag nach ihrem Aus bei "Let's Dance" ist die Dschungelkönigin in Düsseldorf beklaut worden.

Nachdem sie Freitagabend aus der RTL-Show ausgeschieden war, wurde am Tag danach am Düsseldorfer Rheinufer ihr Auto aufgebrochen. "Die kompletten Taschen waren weg", berichtet sie in ihrer Instagram-Story. Unter den gestohlenen Sachen war nicht nur eine teure Designer-Handtasche, sondern auch der gesamte Lohn ihrer Freundin Nora.

"Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die Polizei meinte zu mir, das waren wohl hochprofessionelle Verbrecher und Räuber", erklärte Burdecki auf Instagram. "Das Auto war abgeschlossen mit einem Schlüssel, auf den man draufdrücken kann." Die Diebe sollen das Signal ihres Autoschlüssels gehackt und damit das Absperren verhindert haben. Während Burdecki und ihre beste Freundin Nora in der Sonne gelegen haben, haben die Täter dann das Auto ausgeräumt.

"Die haben alles weggenommen: unsere Portemonnaies, unsere drei Taschen, die alle im Kofferraum waren. Ich bin richtig traurig, ich bin richtig sauer, und ich finde es so unfair." Danach startete die amtierende "Dschungel-Königin" einen Zeugenaufruf. "Ich würde mich so sehr freuen, wenn diese Täter geschnappt werden", erklärte sie weiter – und lachte auch schon wieder. "Evelyn wäre nicht Evelyn, wenn sie nicht positiv denken würde!"

