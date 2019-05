| Liverpool gegen Tottenham

Während das Finale der Europa Leage gleich bei zwei Sendern live im Free-TV übertragen wird (RTL und Nitro), müssen Fußball-Fans beim Endspiel der Champions League auf Pay-TV oder einen Streamingdienst zurückgreifen.

Das ZDF bemühte sich zwar noch um die TV-Rechte, konnte sich aber mit den Rechtehaltern nicht einigen. Laut Fachmagazin "kicker" hatten Juristen ein vermeintliches Hintertürchen entdeckt. Sie verwiesen auf den Rundfunkstaatsvertrag. Unter "Paragraf 4, Übertragung von Großereignissen" heißt es darin nämlich u.a., dass Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaften (Champions League und Europa League) bei deutscher Beteiligung in einem frei empfangbaren und allgemein zugänglichen Fernsehprogramm zu sehen sein müssen. Die "deutsche Beteiligung" im Finale von Madrid nach dieser Argumentation: Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Ob der frühere Mainzer und Dortmunder Coach aber wirklich der Definition im rechtlichen Sinne entspricht oder eben doch nur deutsche Mannschaften gemeint sind, darüber waren sich auch Juristen offenbar uneinig.

Sky und DAZN übertragen Finale zwischen Liverpool und Tottenham

Fakt ist: Das Finale zwischen dem FC Liverpool und Liga-Konkurrent Tottenham Hotspur am Samstag, 1. Juni 2019, wird nur bei Pay-TV-Sender Sky und DAZN zu sehen sein. Anpfiff ist um 21 Uhr.

Sky zeigt das Finale zusätzlich bei Sky 1 HD, sodass auch Kunden, die nicht das Sport-Paket gebucht haben, das Spiel sehen können. Kunden von Sky Q mit dem Sport Paket und Premium HD können sich darüber hinaus auf Sky Sport UHD das Finale in Ultra HD ansehen. Außerdem bietet Sky über skyticket.de einen Live-Stream an. Die Übertragung ist auch über den Streaming-Service Sky Go möglich.

Der Streamingdienst DAZN bietet für Neukunden einen kostenlosen Testmonat an, auch für das Champions-League-Finale wird dieses Angebot nicht ausgesetzt. "Wir sind stolz, dass wir auf DAZN den Fans das Finale zeigen können. Dabei bleiben wir nach wie vor bei unserem Angebot, dass Neukunden das Spiel im Rahmen einer einmonatigen Testphase gratis sehen können." (DAZN jetzt einen Monat kostenlos testen*).

"Wir hätten das Finale gerne im ZDF übertragen und haben uns darum auch schon bemüht, sind aber an dem Nein von DAZN gescheitert", hatte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann Anfang Mai der "Bild" gesagt. "Ja, wir haben uns bewusst gegen eine Sublizenzierung der Rechte entschieden", sagte DAZN-Manager Thomas de Buhr dazu der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

