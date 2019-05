"Fahr zur Höhle-Award"

Von teleschau

Bei Instagram muss sich Ruth Moschner immer wieder mit sexistischen Kommentaren und zweideutigen Angeboten auseinandersetzen. Nun hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Wie viele Frauen muss sich auch Ruth Moschner auf ihrem Instagram-Profil sexistische Kommentare und schlüpfrige Bilder gefallen lassen. Als Gastin in Barbara Schönebergers Radio-Talk "Mit den Waffeln einer Frau" hat die Moderatorin jetzt verraten, wie sie mit den sexuellen Belästigungen umgeht – und zwar auf äußerst pfiffige Weise. "Ich habe jetzt eine Geschichte ins Leben gerufen: den 'Fahr zur Höhle-Award'", berichtete die 43-Jährige. Die zweifelhafte Ehre wird Usern zuteil, die sich mit besonders sexistischen Kommentaren hervortun. Die Entscheidung darüber, wer mit dem Preis ausgezeichnet wird, liegt in der Hand von Moschners Followern.

Außerdem können die Anhänger der Moderatorin selbst Vorschläge einreichen. Hinter der scherzhaften Prämierung steht freilich ein ernster Hintergedanke, wie Moschner betont: "Das sind offenbar Menschen, die keinen Kontakt zu anderen Menschen haben. Und sie wissen nicht, wie man mit Frauen umgeht."

Wer den Preis am Ende gewinnt, bleibt im Übrigen geheim: "Das Gesetz will es so", heißt es auf dem Instagram-Kanal der Moderatorin. Lakonisch fügte sie hinzu: "Es reicht ja, wenn unsere weiblichen Persönlichkeitsrechte verletzt werden." Dass Internet-Pöbler in Instagram eine Plattform bekommen, kommentierte Moschner mit einem Augenzwinkern: "Das hatten wir ja lange Zeit nicht, die mussten dann ja vorher erst mal eine Schule besuchen."

Die gesamte Sendung mit Ruth Moschner gibt es am Samstag, 1. Juni, ab 11 Uhr bei barba radio zu hören. Empfangbar ist das Ganze auf "barbaradio.de" oder mithilfe der zugehörigen App.

Quelle: teleschau – der Mediendienst