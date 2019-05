"Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!"

Von teleschau

RTL schickt eine weitere Sitcom ins Rennen. In "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" dreht sich alles um den Alltag im Krankenhaus und um das Leben einer Krankenschwester.

In der Hauptstadt haben in dieser Woche die Dreharbeiten zur neuen RTL-Sitcom "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" begonnen. Bis Mitte Juli wird die Geschichte um die Vollblutkrankenschwester Micki Busch in Berlin-Wannsee und Umgebung produziert. In der Hauptrolle der Krankenschwester, die endlich ihren Traumjob bekommen hat, ist Caroline Frier zu sehen, die bereits in der RTL-Sitcom "Nicht tot zu kriegen" als auch in der Daily Soap "Alles was zählt" zu sehen war. Christian Tramitz ("Hubert und Staller") übernimmt die Rolle des tyrannischen Klinikchefs Friedrich Tümmler, der Micki und ihren Kollegen das Leben schwer macht.

In der Sitcom steht das Leben und Liebe von Micki Busch im Mittelpunkt. Zwar läuft es im Job ziemlich gut – sie hat endlich die Stelle als Stationsleiterin in einem angesehenen Krankenhaus bekommen – doch privat steht sie vor den Trümmern ihrer Beziehung, fliegt aus ihrer Wohnung und muss ins Schwesternheim umziehen. Der Start in ein neues Abenteuer, bei dem Micki über sich hinaus wächst.

In weiteren Rollen sind Anna Julia Antonucci als Mickis Freundin Charly und Jasin Challah als Stationsarzt Dr. Kyrgios zu sehen. Regie führt Ulli Baumann ("Beck is back!", "Nikola"). Die Ausstrahlung der zehnteiligen Serie "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" ist für Ende 2019 bei TVNOW und Frühjahr 2020 bei RTL geplant.

