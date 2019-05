| Janina Kranz steigt aus

Von teleschau

Karla (Janina Kranz) war bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" für ihre perfiden Psychospielchen bekannt. Nun endet ihre Zeit bei der RTL-Soap.

Es heißt Abschied nehmen bei "GZSZ": Mit der Folge am Freitag (31. Mai, 19.40 Uhr) endet das Engagement von Janina Kranz, die in ihrer Rolle als Karla in den letzten Monaten einen besonders perfiden Bösewicht mimte. Mit skrupellosen Methoden versuchte sie einen Keil zwischen die Freundinnen Sunny (Valentina Pahde) und Emily (Anne Menden) zu treiben. Dafür schreckte Karla nicht einmal vor Gewalt zurück. Während sie Sunny gefesselt und eingesperrt hatte, entführte sie Emily. Nach dem großen Showdown zwischen dem Dreigestirn ist jetzt Schluss für Schauspielerin Janina Kranz. "Die Zeit bei 'GZSZ' war bisher mit einer der schönsten meines Lebens", betonte sie.

Ihre Zeit bei "GZSZ" sei wie im Flug vergangen, merkte die 24-Jährige an: "Ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutti gesagt habe: 'In drei Monaten sitzen wir hier und fragen uns, wo die Zeit hin ist' – und genau so war es dann auch." Mit ihrer Rolle sei sie anfangs noch angeeckt, wie sich Kranz erinnert: "Die Reaktionen waren extrem – in beiderlei Hinsicht. Am Anfang fast durchweg negativ! An allem, was ich getan habe, war etwas auszusetzen." Erst mit einer Anti-Mobbing-Kampagne in den sozialen Medien, die die Schauspielerin initiierte, habe sich das Blatt gewendet. "Ich wollte mit mir als Referenzperson einfach ein Exempel statuieren: dass man sich nicht alles gefallen lassen muss und darf!", erklärte sie ihre Motivation dafür.

Nach dem Ende bei "GZSZ", das sie "schauspielerisch und menschlich" wachsen habe lassen, hofft Janina Kranz nun auf eine erfolgreiche Weiterführung ihrer Schauspielkarriere: "Ich hoffe, es geht mit weiteren Aufträgen und Rollen in der Schauspielbranche weiter. Ich bin bereit für alles, was auf mich zukommen mag!"

Quelle: teleschau – der Mediendienst