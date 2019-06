Wiederholung in der ARD

Von Sven Hauberg

Film vier der "Bozen-Krimi"-Reihe treibt das Verwirrspiel um horizontal erzählte Handlungsstränge weiter. Dem Zuschauer bleibt immerhin das schöne Südtirol als Ablenkung.

Horizontales Erzählen ist "in", doch es hat so seine Tücken: Wenn zwischen zwei Folgen einer Serie oder Krimireihe viel Zeit liegt, Monate gar, fällt es schwer, der Handlung zu folgen. Wenn der entsprechende Film dann später noch mal "außer der Reihe" wiederholt wird, wird es gar ganz absurd. Wie nun beim ARD-"Bozen-Krimi". Auch die vierte Episode, die nun zur besten Sendezeit erneut gezeigt wird, greift munter Handlungsstränge der vorherigen drei Teile auf. Und, als wäre das nicht schon genug Denksportarbeit am Donnerstagabend, fügt "Am Abgrund" (2017) noch weitere Plots hinzu.

Da nuschelt gleich zu Beginn des Films (Regie: Thorsten Näter) ein Unbekannter vor der schön fotografierten Kulisse Bozens der Frau Commissario Sonja Schwarz (Chiara Schoras) ins Ohr, die Mafia stecke "dahinter". Wenig später wird ein Mountainbiker mit einer Nagelfalle ermordet, offenbar von einem militanten Naturschützer. Als Schwarz zum Tatort eilt, wird auf sie geschossen, es trifft aber ihren Mann auf dem Beifahrersitz, der lebensgefährlich verwundet wird.

Von einem Hotelbau in einem Naturschutzgebiet ist dann auch noch die Rede, und spätestens jetzt heißt es, sich zurückerinnern an die letzten Folgen der Reihe, als Schwarz' Ehemann unschuldig im Gefängnis saß und die Kommissarin sich mit einem korrupten Lokalpolitiker anlegte. Wem all das aber zu viel Arbeit ist, nur um dem Plot eines Degeto-Krimis zu folgen, dem bleibt als Wiedergutmachung die wunderschön eingefangene Berglandschaft Südtirols, dem eigentlichen Hauptdarsteller der Reihe.

Von Mai bis Juli 2018 wurden bereits der achte und neunte Fall der "Bozen-Krimi"-Reihe abgedreht. In nicht allzu ferner Zukunft dürften die bislang unter den Arbeitstiteln "Mörderisches Schweigen" und "Gegen die Zeit" firmierenden Episoden dann wohl auch ihre TV-Premiere im Ersten feiern.

Quelle: teleschau – der Mediendienst