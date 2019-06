Geburtstagsfeier in London

Von Rupert Sommer

Schon im April wurde Königin Elisabeth II 93 Jahre alt. Traditionell wird der Geburtstag auf der großen Londoner Parade nachgeholt – in Hoffnung auf besseres Wetter. Und traditionell ist die ARD live dabei mit ihrem altgedienten Adelsexperten.

Für eine erklärte Pferdliebhaberin, wie Königin Elisabeth II von Großbritannien eine ist, könnte es keinen schöneren Tag als die traditionelle Truppenparade "Trouping the Colours" auf dem Horse-Guards-Exerzierplatz im Herzen von London geben. Alljährlich wird sie abgehalten – mit 1.400 Soldaten in feinsten Gardeuniformen und eben auch mit 200 Pferden sowie 400 Musikern.

Kein Wunder, nützen die Briten, denen zumindest bis vor dem Brexit-Wirren ein besonderer Sinn für Pragmatismus nachgesagt wurde, die Feierlichkeiten doch, um gleichzeitig im großen Stil den Geburtstag ihrer Regentin zu feiern. Elisabeth wurde offiziell zwar schon am 21. April dieses Jahres 93. In der Hoffnung auf besseres Wetter feiert sie nun nach – mit allem Pomp.

Für die ARD-Zuschauer fängt dabei in der Live-Sendung "Zu Ehren der Königin" der altgediente Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert das farbenprächtige Treiben ein, der das Geschehen zusammen mit Leontine von Schmettow kommentiert. Mit 82 Jahren müsste er sich ja eigentlich schon selbst im Ruhestand befinden. Für "Her Majesty" macht Seelmann-Eggebert auch in diesem Jahr eine Ausnahme. Tradition verpflichtet!

