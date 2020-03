| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 18. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 18. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Coronavirus und die Maßnahmen in Deutschland

Das Coronavirus und die Maßnahmen in Deutschland Gäste: Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen), Karl Lauterbach (SPD, Gesundheitspolitiker und Epidemiologe), Susanne Herold (Infektiologin), Uwe Janssens (Chefarzt einer Intensivstation), Markus Gürne (Leiter der ARD-Börsenredaktion), Ute Teichert (Ärztin Gesundheitsamt)

Das gesamte soziale Leben in Deutschland wird wegen der Corona-Krise auf ein Minimum beschränkt. Das deutsche Gesundheitssystem muss sich auf seine härteste Bewährungsprobe einstellen, denn die Zahl der Corona-Infizierten steigt schnell an. Aufgrund der beschlossenen Maßnahmen steht die deutsche Wirtschaft vor dramatischen Folgen und fordert von der Politik weitreichende Unterstützung.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Dienstag, 19. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Dienstag, 19. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Die Gäste sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 22. März, 21.45 Uhr (ARD)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair extra

Nächster Sendetermin: Montag, 23. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 23. März, 21.00 Uhr (ARD)

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Nach der Winterpause

Nach der Winterpause

Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

