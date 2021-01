Das große Promibacken 2021: Kandidaten und Starttermin stehen fest

Die fünfte Staffel von "Das große Promibacken" wird zu einer kleinen "Let's Dance"-Reunion: Pascal Hens und Ekaterina Leonova, die 2019 gemeinsam die RTL-Show gewannen, sind nun Gegner an der Rührschüssel. Auch Luca Hänni, der 2020 im Finale von "Let's Dance" stand, versucht sich im neuen Jahr als Hobbybäcker bei SAT.1

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, startet Staffel fünf der Backshow. Neben dem Ex-Handballer, der Profi-Tänzerin und dem Schweizer Sänger sind Schauspielerin Barbara Wussow, Model Franziska Knuppe, "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann, Sänger Jürgen Milski, sowie Model und Schauspielerin Mirja du Mont mit von der Partie. Wer wird Nachfolger von Rebecca Mir, die 2020 die Nase vorn hatte?

"Unter Zeitdruck zu backen, das sind meine Albträume! Aber man muss nach den Sternen greifen, um die Erde zu erreichen – natürlich will ich gewinnen!", sagt Barbara Wussow. Jürgen Milski ist völlig hin und weg von der Sendung. "Wir sind eine richtig geile Gruppe – wir backen zwar gegeneinander, aber wir sind immer füreinander da. Ich hätte niemals gedacht, dass ich diesen Satz sagen werde. Dieses Format ist eine der geilsten TV-Produktionen, an denen ich jemals teilgenommen habe – und das waren einige", so der frühere "Big Brother"-Star.

In jeder Folge müssen die Kandidaten drei Backherausforderungen meistern. Aich zum Auftakt: In der ersten Folge stellen die Promis ihr Lieblingsrezept vor. In der Technischen Prüfung müssen Glückskekse hergestellt werden. Das Show-Highlight ist die gebackene "Visitenkarte" der prominenten Hobbybäcker in Form einer Motiv- oder 3D-Torte. Am Ende der ersten Sendung muss bereits der/die Erste "Das große Promibacken" verlassen.

"Das große Promibacken" wird von Enie van de Meiklokjes moderiert. Die Jury bilden wie gehabt Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs.

Die Kandidaten im Überblick: