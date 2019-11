"Problematische Inhalte"

Von teleschau

Wer auf Disneys neuem Streamingdienst Filmklassiker wie "Dumbo" schaut, wird vorher gewarnt: Die Inhalte könnten problematisch sein, so das Filmstudio.

Disney warnt die Nutzer seines neuen Streamingdienstes Disney+ vor Filmen wie "Dumbo", "Fantasia" und "Susi und Strolch". Das berichtet "Entertainment Weekly". "Dieses Programm wird so gezeigt, wie es ursprünglich produziert wurde. Es kann überholte kulturelle Darstellungen beinhalten", so der Warnhinweis, der Nutzern vor Aufrufen betroffener Filme angezeigt wird. Bei "Dumbo" aus dem Jahr 1941 sei problematisch, dass Schwarze rassistisch dargestellt würden. Im "Dumbo"-Remake, das Disney in diesem Frühjahr in die Kinos gebracht hatte, wurde die entsprechende Szene weggelassen. Im Falle von "Susi und Strolch" sei ein Song umstritten, der Stereotype über Asiaten aufgreife.

Disney+ war gestern in den USA an den Start gegangen. In Deutschland müssen sich Fans noch bis 31. März gedulden. Dann steht ihnen jedoch ein vielfältiges Film- und Serienangebot offen, das von bekannten Pixar-Filmen wie "Toy Story", "Cars" oder "Findet Dorie" bis hin zu Marvel-Blockbustern wie der "Avengers"-Reihe oder den "Deadpool"-Filmen reicht. Auch die Marke "Star Wars" wird mit Filmen und Serien zukünftig auf Disney+ verfügbar sein – unter anderem mit der neuen Serie "The Mandalorian".

Quelle: teleschau – der Mediendienst