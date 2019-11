Viele verpassten Bayern gegen BVB

Von teleschau

Shitstorm für Sky: Ausgerechnet beim fieberhaft erwarteten Bundesliga-Topspiel FC Bayern München gegen Borussia Dortmund gab es am "Wochenende der Giganten" große Pannen: Die Streamingdienste "Sky Ticket" und "Sky Go" fielen komplett aus, die Empörung der enttäuschten Fußball-Fans war enorm.

Doch nun gab die Pay-Plattform mit Sitz in Unterföhring bei München wie angekündigt bekannt, dass die betroffenen Kunden entschädigt werden: Sky-Ticket-User, die für dieses Fußballspiel ein Tagesticket oder ab 3. November ein Wochenticket gebucht haben, erhalten den Kaufpreis zurück. Sky-Go- und Monatsticket-Abonnenten sollen von Sky direkt bis spätestens Ende Dezember kontaktiert werden und als Ausgleich zusätzlichen Sky-Content geschenkt oder für einen Rabatt erhalten.

Bei Facebook war am 10. November ein Statement des Vorsitzenden der Geschäftsfühurng Carsten Schmidt zu lesen: Für den Ausfall, so Schmitt, "möchte ich mich persönlich und aufrichtig entschuldigen". Und er versprach: "Das ganze Sky Team wird alles geben, damit so etwas in der zukunft nicht mehr vorkommt." Ein User antwortete: "Das bringt ein LIVE-Sehen des Spiels zwar leider nicht zurück, ist aber der erste gute Schritt in die richtige Richtung."

