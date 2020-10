| Box-Abend

Dominic Bösel kämpft um die Titelverteidigung, Robin Krasniqi um seine Zukunft als Boxer: Der WM-Kampf im Halbschwergewicht wird live übertragen.

Bösel, seit Henry Maske und Jürgen Brähmer der erste deutsche Weltmeister im Halbschwergewicht, will in Magdeburg seine WBA- und IBO-Weltmeistertitel verteidigen. Eigentlich sollte der Kampf gegen Herausforderer Krasniqi schon im März stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber in den Herbst verschoben. "Es wird endlich Zeit", sagte Bösel bei der PK vor dem Kampf.

Es wird ein spannendes Aufeinandertreffen, denn für den 33-jährigen Krasniqi geht es nicht nur um die WM-Titel, sondern auch um seine Zukunft als Boxer. Zum dritten Mal kämpft er um einen WM-Gürtel. Sollte er erneut verlieren, dürfte er wohl keine weitere Chance bekommen.

Die ARD überträgt den Box-Abend am Samstag ab 23.15 Uhr live aus Magdeburg. Auf sportschau.de gibt es zudem einen Livestream. Eik Galley kommentiert den Kampf. Moderator ist René Kindermann, Box-Legende Henry Maske steht ihm als Experte zur Seite.

Im Anschluss an die WM im Halbschwergewicht mit Dominic Bösel zeigt die ARD auch den zweiten Hauptkampf des Abends in Magdeburg: den Titelkampf um die Deutsche Meisterschaft im Schwergewicht. Der 23-jährigen Herausforderer Peter Kadiru aus Hamburg tritt gegen Titelverteidiger Roman Gorst aus Bayern an. Reporter des zweiten Boxkampfs ist Torsten Püschel.

Quelle: areh