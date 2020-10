Kein Kinostart

Der Disney/Pixar-Animationsfilm "Soul" wird nun zu Weihnachten auf dem Streamingdienst Disney+ veröffentlicht. Dies teilte der Konzern am vergangenen Donnerstag mit.

Für die Kinobranche ist es ein Trauerspiel: Wegen der anhaltenden Corona-Krise werden immer noch zahlreiche Blockbuster von ihrem eigentlichen Starttermin ins kommende Jahr verschoben oder gleich als Video on Demand angeboten. Beim Medienriesen Disney hat es nun den Pixar-Animationsfilm "Soul" getroffen.

Am 20. November hätte "Soul" weltweit in die Kinos kommen sollen. Stattdessen soll der Film nun am ersten Weihnachtsfeiertag auf Disney+ erscheinen. Anders als bei der Realverfilmung "Mulan" sollen die Abonnenten keine Extra-Gebühren löhnen müssen. Der Film werde für alle 60 Millionen User kostenlos zugänglich gemacht, heißt es in entsprechenden Medienberichten.

"Wir freuen uns sehr, Pixars spektakulären und bewegenden Soul mit dem Publikum im Dezember direkt bei Disney+ zu teilen", sagte Bob Chapek, Chief Executive Officer der Walt Disney Company. "Ein neuer Pixar-Originalfilm ist immer ein besonderer Anlass, und diese wirklich herzerwärmende und humorvolle Geschichte über menschliche Beziehungen und das Finden seines Platzes in der Welt wird ein Leckerbissen für Familien sein, den sie in dieser Ferienzeit gemeinsam genießen können."

Pete Docter, der Regisseur von "Soul" ergänzte: "Die Welt kann ein anstrengender und frustrierender Ort sein – aber sie ist auch voller unerwarteter Freuden, selbst bei scheinbar banalen Dingen". "Soul" untersuche, was im Leben wirklich wichtig ist. Dies sei eine Frage, die wir uns alle stellen. Docter fuhr fort: "Ich hoffe, es bringt den Menschen etwas Humor und Spaß in einer Zeit, in der das sicherlich jeder gebrauchen kann".

"Soul" erzählt von dem New Yorker Musiklehrer Joe Gardner, der von einer Karriere als Jazzmusiker träumt. Als sein Traum in greifbare Nähe rückt, erleidet Joe einen Unfall und fällt ins Koma. Seine Seele verlässt daraufhin den Körper und geht an einen wundersamen Ort. Eigentlich soll Joes Seele hier auf ihre Wiedergeburt warten, doch sie hat andere Pläne: Gemeinsam mit der Seele 22 setzt sie alles daran, ihren Körper wiederzufinden.

