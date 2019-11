"Preis der Schönheit"

Von Wilfried Geldner

Beim Fotoshooting wird ein Model vergiftet. Hinter den Kulissen tobte ein Konkurrenzkampf, wie die Ermittler von "Ein starkes Team" erfahren. Das ZDF wiederholt den Krimi zur besten Sendezeit.

Totgesagte leben offensichtlich länger: Der coole Berliner Kommissar mit der Strickmütze, der einst aus dem Osten kam, ist nach wie vor beliebt. Vor allem ihm, Florian Martens alias Otto Garber, dürfte es zu verdanken sein, dass die ZDF-Dauerbrennerreihe "Ein starkes Team" noch immer gute Quoten erzielt. Und sogar zur Primetime als Wiederholung und Fußball-Alternative laufen darf – so wie nun "Preis der Schönheit".

Ein Model stirbt beim Fotoshooting auf dem Rollfeld des aufgelassenen Flughafens Tempelhof. Vom Caterer bis zum fiesen Modefotografen und zur Agenturchefin sind mal wieder viele der Tat verdächtig. Oder sollte es gar die Mutter einer im Geschäft zu kurz Gekommenen gewesen sein?

Viel Verhörholz für die braven Kommissare – neben Otto Garber noch Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Kollege Sebastian Klöckner (Matthi Faust). Von der Atmosphäre eines "Großstadtkrimis" (ZDF) bleibt allerdings nicht viel, so beeindruckend denn auch die viermotorige Propellermachine auf dem Flugfeld sein mag. Meistens gibt's Berliner Postkarten-Totalen aus der Luft.

Das Drehbuch (Leo P. Ard, der bereits Dutzende "EST"-Episoden geschrieben hat) ist durchaus routiniert zusammengepuzzelt. Das ach so fragwürdige Modelgewerbe gibt Anlass für viele Moralismen, Kalauer inklusive. Merke: "Was isst ein Model, wenn es in Eile ist? – Ein Laufsteak!" Na, da haben wir wieder was dazu gelernt.

Mitunter sieht die Folge aber auch aus wie eine böse Vorahnung der "Me too"-Debatte. Harter Konkurrenzkampf hinter den Kulissen, Privates und der Job vermischen sich. Möglicherweise wurde die Tote von einer Konkurrentin oder deren Anhang mittels Designerdroge aus dem Weg geräumt. Ansonsten doziert erstmal eine Toxikologin, "die Profilierteste von Berlin", arg lang vor sich hin, bis sich dann der Fall mehrfach um die eigene Achse dreht. Fast eine Erlösung, wenn endlich Otto und Linett ihre letzte Blindspur legen.

