| Renommierter Medienpreis

Neuer Rekord: 81 Nominierungen für Grimme-Preis

Die Nominierungen in der Kategorie "Fiktion":

Auf kurze Distanz (WDR/ARD Degeto)

Brief an mein Leben (ZDF)

Das Programm (ARD Degeto)

Dead Man Working (HR/ARD Degeto)

Der Andere - Eine Familiengeschichte (ZDF)

Der Fall Barschel (ARD Degeto)

Die Stille danach (MDR/ORF)

Dolores (SWR)

Ein Teil von uns (BR)

Hirngespinster (BR/ARTE)

Mitten in Deutschland: NSU (Teil 1-3) (SWR/ARD Degeto/MDR/BR/WDR)

Nur eine Handvoll Leben (WDR)

Operation Naked (ZDF)

Polizeiruf 110 - Und vergib uns unsere Schuld (BR)

Tatort: Auf einen Schlag (MDR)

Tatort: Die Wahrheit (BR)

Ku'damm 56 (ZDF)

Morgen hör ich auf (ZDF)

Axel Ranisch, Heiko Pinowski und Peter Trabner für das Drehbuch von Alki Alki (ZDF)

Die Idee und das Konzept der Einbindung der Gebärdensprache im Tatort: Totenstille (SR)

Das Konzept von Mitten in Deutschland: NSU (Teil 1-3) (SWR/WDR/BR/ARD Degeto/MDR)

Die Nominierungen in der Kategorie Info und Kultur:

45 Min: Protokoll einer Abschiebung (NDR)

Als wir die Zukunft waren - 7 Geschichten aus einem verschwundenen Land (RBB/MDR)

AND-EK Ghes… - Eines Tages (RBB)

Aus dem Abseits (3sat/RBB)

Besessen (ZDF/ARTE)

Buchenwald. Nächste Generation (ZDF/3sat)

California City (ZDF/ARTE)

Der Clown (NDR)

Der NSU-Komplex - Jagd auf die Terroristen (BR)

Die Story: Jung, männlich, marokkanisch - Wie ein Viertel unter Generalverdacht gerät (WDR)

Ebola - Das Virus überleben (SWR)

Endstation Bataclan - Vom Busfahrer zum Attentäter (RB/ARTE)

Hannah Arendt - die Pflicht zum Ungehorsam (WDR)

Junger Dokumentarfilm: Hundesoldaten (SWR)

Zwei Stimmen aus Korea (ZDF/3sat)

Killerspiele! Der Streit beginnt / Der Streit eskaliert (ZDF)

Schatten des Krieges: Das sowjetische Erbe / Das vergessene Verbrechen (RBB/NDR)

Szene Deutschland: Unter Junkies / Unter Hooligans (ZDF)

Die Redaktion des Magazins Sport Inside (WDR)

Die Redaktion des Magazins "Aspekte" sowie die Moderatoren Can Dündar und Katty Salié (ZDF)

Aud Krubert-Hall und Lan-Na Grosse für die Moma-Reihe "Flüchtlinge in Templin" (ZDF)

Die ARD-Korrespondentin Shafagh Laghai (WDR)

Die Redaktion des Magazins Monitor (WDR)

Die Nominierungen in der Kategorie Unterhaltung:

3. Stock links (BR)

Applaus und raus (ProSieben)

Der Sandro-Report - Zahlemann live (WDR)

Der satirische Jahresrückblick 2016 (ZDF)

Die beste Show der Welt (ProSieben)

Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von… (WDR)

extra3 - Der Irrsinn der Woche (NDR)

Gute Nacht! Die Show vorm Einschlafen (NDR)

Herr Strunk, Herr Schulz und das Jahr 2016 (NDR)

Kitchen Impossible (VOX)

Panorama - Die Show (NDR)

Sketch History (ZDF)

Tankstellen des Glücks (ZDF/ARTE)

Zärtlichkeiten im Bus (MDR)

Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann #verafake (ZDF/ZDFneo)

Neo Magazin Royale: Der Beitrag "Einspielerschleife" aus der Sendung vom 7. April (ZDF/ZDFneo)

Rocket Beans zieht um (RocketBeans)

Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia - Slow-TV (Tele5)

Die Nominierungen in der Kategorie Kinder und Jugend:

Ab 18! (ZDF/3sat)

Checker Tobi – Der Leben- und Sterben-Check (BR)

Der Mond und ich (ZDF)

Die Sendung mit dem Elefanten: Spezial Flüchtlinge (WDR)

Die Sendung mit der Maus: Polen Spezial (WDR)

Hallo Arbeit! (RBB)

Hier und heute: Nordstadtkinder - Lutwi (WDR)

Jäger & Sammler (ZDF/FUNK)

Kliemannsland (NDR/FUNK)

pur+: Verpackt und zugemüllt (ZDF)

Schau in meine Welt: Josef, der Stadtgärtner (RBB)

Stark! – Ibrahim und Jeremia. Brüder auf Zeit (ZDF)

Tilda Apfelkern (MDR)

Wissen macht Ah! (WDR)

Eric Mayer für seine kompetente und souverände Moderation des Wissensamagazins pur + (ZDF/KIKA)

Ralph Caspers für seine besondere Art der Moderation (WDR)

Trustory (FUNK)

Wishlist (RB/FUNK)

Mit 81 Nominierungen für Fernsehproduktionen und Einzelleistungen haben die Kommissionen des Grimme-Preises einen neuen Rekord aufgestellt. Dabei hatten sie aus mehr als 1000 Einreichungen auszuwählen. Verliehen wird der renommierte Medien-Preis Ende März.Wenig überraschend dominieren erneut die öffentlich-rechtlichen Produktionen wie beispielsweise die Filmtrilogie "Mitten in Deutschland: NSU" (ARD), "Der Fall Barschel" (ARD) oder auch "Ku'damm 56" (ZDF).Die privaten Sender schafften es hingegen lediglich in der Kategorie "Unterhaltung" auf insgesamt fünf Nominierungen, darunter Formate wie "Kitchen Impossible" und "Applaus und raus" (ProSieben).Der Grimme-Preis wird am 31. März in Marl in den Kategorien "Fiktion", "Information und Kultur", "Unterhaltung" sowie "Kinder und Jugend" verliehen. Die Jury wird jedoch bereits am 8. März bekannt geben, wer die begehrten Preise erhält.