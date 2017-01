| Von und mit Matthias Schweighöfer

"You Are Wanted": Amazon nennt Starttermin von Schweighöfer-Serie

Mit Karoline Herfurth und Alexandra Maria Lara

Mit "You Are Wanted" hat Amazon eine erste eigene deutsche Serie produzieren lassen, in der Matthias Schweighöfer als Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent agiert. Jetzt hat der Streaming-Anbieter auch einen konkreten Starttermin genannt.Demnach sind alle sechs Episoden am 17. März 2017 exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen. Schweighöfer , der die Thriller-Serie zusammen mit Partnern von Warner Bros. produziert hat, spielt darin Lukas Franke. Der junge Hotelmanger und Familienvater wird aus dem Alltag gerissen, als jemand seine persönlichen Daten hackt und seine digitale Identität umschreibt.In der Folge erreichen Franke mysteriöse Nachrichten und das Bundeskriminalamt verdächtigt ihn, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Selbst seine Frau (Alexandra Maria Lara) wird ihm gegenüber misstrauisch und als auch noch ihr gemeinsams Kind bedroht wird, sieht sich Franke gezwungen, selbst zu handeln.Unterstützung bekommt er dabei von Lena Arandt ( Karoline Herfurth ), die ebenfalls Opfer der Hacker wurde. Zu zweit versuchen sie die Täter ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen.Die sechs Episoden von "You Are Wanted" stehen über die Amazon Prime Video-App für Smart TVs , mobile Geräte wie Tablet und Smartphones Amazon Fire TV , dem Fire TV Stick oder online unter amazon.de/primevideo zum Abruf bereit.