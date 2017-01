| Football auf Sat.1, ProSieben Maxx und ran.de

NFL live im Stream und TV: So sehen Sie die Conference Finals

Championship Games live

Super Bowl live im TV und Stream

Die Sendetermine der NFL-Partien im Überblick:

Atlanta Falcons - Green Bay Packers (Sonntag, 22. Januar 2017 ab 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx)

(Sonntag, 22. Januar 2017 ab 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx) New England Patriots - Pittsburgh Steelers (Sonntag, 22. Januar ab 22.30 Uhr auf Sat.1)

(Sonntag, 22. Januar ab 22.30 Uhr auf Sat.1) "All Star Game" der NFL (Montag, 30. Januar 2017 ab 1.50 Uhr auf ProSieben Maxx)

(Montag, 30. Januar 2017 ab 1.50 Uhr auf ProSieben Maxx) 51. Super Bowl (Sonntag, 5. Februar 2017 ab 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx und ab 22.55 Uhr auf Sat.1)

Vier Teams sind noch im Rennen um den 51. Super Bowl und die Fans der National Football League (NFL) können live mit dabei sein, wenn die Conference Finals ausgetragen werden. Sat.1, ProSieben Maxx und ran.de zeigen die Spiele live und kostenlos im TV und Stream. Die Sendetermine im Überblick.Die Divisional Playoffs sind Geschichte, die Championship Games stehen vor der Tür: Am 22. Januar treten die Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons an und die Pittsburgh Steelers sind gegen die New England Patriots gefordert. Zu sehen sind die Spiele allesamt live und kostenlos auf ProSieben Maxx, Sat.1 und im Stream auf ran.de.Los geht's am 22. Januar um 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx mit dem ersten Spiel zwischen den Packers und den Falcons. Ab 22.30 Uhr heißt es dann live auf Sat.1 "Steelers vs. Patriots". Wer die Partien nicht im TV verfolgen kann, wird im Livestream auf ran.de, in der ran-App oder auf den jeweiligen Senderseiten sat1.de bzw. prosiebenmaxx.de sowie in den Sender-Apps fündig.Am 30. Januar überträgt ProSieben Maxx zudem zum zweiten Mal das "All Star Game" der NFL. Das Duell mit den Top-Stars der Saison wird in der Nacht von Sonntag auf Montag ab 1.50 Uhr live aus dem Camping World Stadium von Orlando übertragen.Zum Abschluss und Höhepunkt der NFL-Saison zeigen Sat.1 und ProSieben Maxx schließlich am 5. Februar den 51. Super Bowl live aus Houston, Texas. Der Countdown und erste Vorberichte zum größten Einzelsport-Event der Welt werden ab 20.15 Uhr auf ProSieben Maxx ausgestrahlt, Sat.1 übernimmt dann ab 22.55 Uhr. Anpfiff für das große Finale ist um 0.30 Uhr. Auch diese Sendungen werden kostenlos im Livestream auf ran.de übertragen.