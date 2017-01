| Neue Staffel bei RTL

Auf diese Kandidatinnen darf sich der Bachelor freuen

Wer bekommt die letzte Rose?

Sie sind jung, hübsch und auf der Suche nach dem Mann fürs Leben: 22 Frauen wollen in der siebten Staffel von "Der Bachelor" die große Liebe finden. Die Bilder von einem Foto-Shooting in Florida zeigen, worauf sich der Junggeselle freuen darf.Ab dem 1. Februar zeigt RTL in acht Doppelfolgen, wie 22 Frauen um die Gunst eines Mannes buhlen. Unter ihnen ist auch Anna, die sich endlich wieder neu verlieben möchte. Oder Chloé aus Heidelberg, die in einem französischen Delikatessen-Geschäft arbeitet. Hoffnung macht sich auch Julia aus Dormitz, die als amtierende Miss Nürnberg an der Show teilnimmt.Auf wen die Kandidatinnen in der siebten Staffel treffen, ist derweil noch nicht offiziell bestätigt worden. Zuletzt wurde berichtet, dass Sebastian Pannek , ein Model aus Köln, als Bachelor 2017 zu sehen sein soll. Er wäre es dann auch, der am 22. März im "großen Finale" die letzte Rose verteilt.Im Anschluss an die Entscheidung blickt Frauke Ludowig zudem wie gewohnt auf die Ereignisse in Florida zurück und begrüßt neben dem Bachelor und seiner Auserwählten auch die übrigen 21 Damen. Wer die Kandidatinnen sind und was sie beruflich machen, lesen Sie hier in unserer Bildergalerie.