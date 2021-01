Hart aber fair – Gäste und Thema: Bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 4. Januar 2021, 21.00 Uhr (ARD)

Thema: Rettung nur tröpfchenweise - bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff?

Rettung nur tröpfchenweise - bekommt Deutschland zu wenig Impfstoff? Gäste: Dr. Peter Liese (CDU, Arzt und Europaabgeordneter; gesundheitspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament), Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung"), Markus Feldenkirchen ("Spiegel"-Journalist), Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Bundestagsabgeordneter; Gesundheitsökonom und Epidemiologe), Volker Wissing (FDP, Generalsekretär; Wirtschaftsminister Rheinland-Pfalz)

Leere Impfzentren, kaum Impfstoff - der Start der Impfkampagne gegen Corona wirkt armselig. Haben die EU und Deutschland bei der Bestellung von Impfstoffen Fehler gemacht? Dauert der Lockdown deshalb länger als nötig? Und darf es Sonderrechte für Geimpfte geben?

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Januar, 22.50 Uhr (ARD)

Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 21. Januar, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Nach der Weihnachtspause

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

