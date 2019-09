| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 23. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 23. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Neue Nase, neues Leben - wie gefährlich ist der Boom bei Schönheits-Operationen?

Neue Nase, neues Leben - wie gefährlich ist der Boom bei Schönheits-Operationen? Gäste: Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Arzt, Gesundheitsexperte; stellv. Fraktionsvorsitzender), Prof. Dr. Werner Mang (Schönheitschirurg), Harald Glööckler (Modedesigner und Unternehmer), Natascha Ochsenknecht (Designerin und Autorin), Louisa Dellert (Influencerin)

Prof. Dr. Karl Lauterbach (SPD, Arzt, Gesundheitsexperte; stellv. Fraktionsvorsitzender), Prof. Dr. Werner Mang (Schönheitschirurg), Harald Glööckler (Modedesigner und Unternehmer), Natascha Ochsenknecht (Designerin und Autorin), Louisa Dellert (Influencerin) Im Einzelgespräch: Johannes Krause (Attraktivitätsforscher)

Immer mehr Menschen legen sich für ihr Aussehen unters Messer oder greifen zu Behandlungen wie Botox. Aber wie gefährlich ist das und wo sind die medizinischen und ethischen Grenzen? Und was geschieht, wenn schon Jugendliche nicht mehr nur auf Instagram-Fotos geschönt aussehen wollen, sondern auch im wirklichen Leben? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 25. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 25. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 26. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 26. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 2. Oktober, 22.35 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 2. Oktober, 22.35 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 20. Oktober, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 20. Oktober, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

