Hart aber fair: Thema und Gäste heute in der ARD

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 15. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 15. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Stopp für AstraZeneca: Impfplan gescheitert?

Stopp für AstraZeneca: Impfplan gescheitert? Gäste: Dr. Andreas Gassen (Orthopäde und Unfallchirurg, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung), Ranga Yogeshwar (Wissenschaftsjournalist), Prof. Dr. Karl Lauterbach (Gesundheitspolitiker der SPD), Robin Alexander (Journalist)

Deutschland stoppt das Impfen mit AstraZeneca. Ist der Impfstoff wirklich eine Gefahr? Was ist bekannt über die Nebenwirkungen? Was bedeutet das für das Impfprogramm? Die Zuschauerfragen bei "hart aber fair" - beantwortet von Experten und Politikern!

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 17. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 17. März, 22.50 Uhr (ARD)

Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.
Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.
Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 21. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 21. März, 21.45 Uhr (ARD)

Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.
Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

