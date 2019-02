| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. Februar 21 Uhr (ARD)

Montag, 11. Februar 21 Uhr (ARD) Thema: Respekt für Rentner oder Wahlgeschenk - was bringt die neue Grundrente?

Respekt für Rentner oder Wahlgeschenk - was bringt die neue Grundrente? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Verena Bentele (Präsidentin des Sozialverbands VdK), Susanne Holtkotte (arbeitet als Reinigungskraft im Krankenhaus), Johannes Vogel (FDP, Bundestagsabgeordneter; Sprecher für Arbeitsmarkt und Rente der FDP-Fraktion), Jochen Pimpertz (Rentenexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln (IW Köln))

Seitdem Bundesarbeitsminister Hubertus Heil seinen Vorschlag einer Grundrente vorgestellt hat, beherrscht das Thema zahlreiche Debatten. Auch Frank Plasberg diskutiert mit seinen Gästen über folgende Fragen: Helfen die neuen Renten-Vorschläge von SPD-Sozialminister Heil gegen Altersarmut? Oder sind das Wahlgeschenke für Alte, gezahlt von den Jungen?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD)

Mittwoch, 13. Februar, 23.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 14. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 14. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 17. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.