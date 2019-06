Nachfolgende Formate verschieben sich

Von teleschau

Hitzewelle im Juni – ganz Deutschland schwitzt. RTL ist das nun sogar eine Sondersendung wert, der Sender stellt sein Programm am Mittwochabend um.

Das Thermometer zeigt in diesen Tagen in weiten Gebieten über 30 Grad an, und die Sonne brennt vom wolkenlosen Himmel: Deutschland ist momentan fest in der Hand einer Hitzeperiode, die trockenes Wetter und hochsommerliche Temperaturen mit sich bringt. Welche Ursachen dieser Wetterumschwung hat und welche Auswirkungen diese teilweise extremen Bedingungen mit sich bringen, das beleuchtet das "RTL Aktuell"-Special "Hitze extrem" – eine Sendung, die RTL kurzfristig ins Programm aufnimmt. Das 15-minütige Format mit Moderator Maik Meuser läuft am heutigen Mittwoch, 26. Juni, zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

RTL-Chefmeteorologe Christian Häckl ist als Experte dabei und gibt Tipps, wie man sich bei den Temperaturen am besten verhalten sollen. Außerdem beleuchtet er, inwiefern Hitzewellen durch den Klimawandel und der damit verbundenen Erderwärmung zusammenhängen. Dafür hat RTL kurze Reportagebeiträge vorbereitet. Außerdem werden in der Sendung Berichte vom Tage und Interviews zu sehen sein.

Durch die kurzfristige Neuplanung des Programms verschieben sich alle nachfolgende Formate um jeweils 15 Minuten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst