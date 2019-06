Vin Diesel postet Video

Von teleschau

Das Rennen hat begonnen: Die Dreharbeiten zu "Fast & Furious 9" (der Film hat noch keinen offiziellen Titel) sind in vollem Gange. Das hat Vin Diesel nun in einem gemeinsamen Video mit Michelle Rodriguez auf Instagram bestätigt.

"Teil 9! Kannst du das glauben?", fragt er darin seinen Co-Star. "Wir haben gerade unseren ersten Drehtag abgeschlossen, und es fühlt sich wie ein Wunder an. Wir sind so dankbar, vor allem den Fans, dass sie dieses Franchise möglich gemacht haben", so der Dom-Toretto-Darsteller.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an First day completed! Blessed beyond words. #Fast9 2020 Ein Beitrag geteilt von Vin Diesel (@vindiesel) am Jun 24, 2019 um 11:13 PDT

Im neuen Teil der beliebten Raser-Reihe werden wir wieder einige bekannte Gesichter zu sehen bekommen – doch Michelle Rodriguez wäre um ein Haar nicht dabei gewesen. Die 40-Jährige, die seit dem ersten Teil die Letty Ortiz verkörpert, machte vor einiger Zeit klar, dass sie nicht zum neunten Teil zurückkehren wird, sollten die weiblichen Mitglieder des Franchise-Unternehmens nicht stärker eingebunden werden – vor allem diejenigen hinter der Kamera. Das Filmstudio Universal konnte ihr diese Forderung nicht abschlagen und engagierte einen weiblichen Co-Autor neben Daniel Casey. Damit war die Rückkehr der Schauspielerin zu ihrem "Fast & Furious"-Team gesichert.

Einer wird aber trotzdem fehlen: Dwayne "The Rock" Johnson wird nicht zur Hauptreihe zurückkehren, dafür aber ab dem 1. August im Spin-off "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" an der Seite von Jason Statham zu sehen sein. Johnsons Wrestling-Kollege John Cena, der seinen Neuzugang zu dem Franchise am 14. Juni bestätigte, wird ihn aber sicherlich würdig vertreten.

"Fast & Furious 9" soll am 21. Mai 2020 in die deutschen Kinos kommen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst