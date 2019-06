"Betonrausch"

Von teleschau

Das erste deutsche Netflix-Original in Spielfilmlänge ist im Kasten. Das erwartet die Zuschauer in "Betonrausch" mit David Kross, Frederick Lau und Janina Uhse.

Deutsche Netflix-Serien gibt es inzwischen einige, nun ist auch der erste deutsche Netflix-Film im Kasten: In Berlin endeten jüngst die Dreharbeiten zu "Betonrausch", einer "Hochgeschwindigkeits-Hochstapler-Dramedy mit David Kross, Frederick Lau und Janina Uhse", wie der Streaminganbieter selbst die Produktion beschreibt.

Kross, Lau und Uhse spielen drei Immobilienbetrüger, die sich mit einem illegalen Finanzierungssystem binnen kürzester Zeit dumm und dämlich verdienen. In weiteren Rollen sind unter anderem Peri Baumeister, Detlev Buck, Samuel Finzi, Sophia Thomalla und Johanna Ingelfinger zu sehen.

"Meine Geschichte mit einem derart großartigen Cast für Netflix verwirklichen zu können, war wirklich fantastisch. Das richtige Timing und ein hohes Tempo in der Inszenierung waren mir sehr wichtig, und das haben alle Beteiligten sofort verinnerlicht und meine Vorstellungen oft noch übertroffen", freut sich Drehbuchautor und Regisseur Cüneyt Kaya nach Abschluss der Dreharbeiten. Kaya hatte zuletzt den Bülent-Ceylan-Film "Verpiss Dich, Schneewittchen" in die Kinos gebracht und außerdem am Drehbuch zu Detlev Bucks "Asphaltgorillas" mitgewirkt.

Der Film, der von UFA Fiction realisiert wurde, soll zum Jahreswechsel weltweit veröffentlicht werden.

Quelle: teleschau – der Mediendienst