Facebook-Post

Von teleschau

Dunja Hayali hat "keinen Bock mehr": In einem tiradenartigen Facebook-Post ließ die Moderatorin ihrer Wut freien Lauf – insbesondere über die rechten Tendenzen, die unsere Demokratie bedrohen.

Schon öfter verschaffte sich Dunja Hayali per Facebook Luft, schon öfter wies die oft selbst beschimpfte und bedrohte Moderatorin online auf die Gefahren von rechts hin. Nun aber erreicht ihre Wut einen vorläufigen Höhepunkt: "Ich habe keinen Bock mehr", ließ die 45-Jährige auf ihrer Facebook-Seite wissen. Was der unmissverständlichen Aussage folgt, ist eine ebenso kluge wie emotionale Tirade gegen all jene, die mit Rassismus, Hass und Ignoranz die Demokratie bedrohen.

"Keinen Bock mehr auf Rechtsradikale, die meinen, man könnte mörderische Gewalttaten damit relativeren, dass es auch Linksradikale gibt", beginnt die listenförmige Aufzählung der Talkshow- und "aktuelles sportstudio"-Moderatorin. Keinen Bock mehr habe sie zudem unter anderem "auf brechreizerregenden Jubel 'im sozialen Netz', wenn ein Mensch ermordet wurde", "auf Extremisten, Terroristen, Radikale, Lügner und Populisten, die uns spalten wollen und uns gegeneinander ausspielen" und "auf die, die schweigen, wenn es im Sinne unserer Gemeinsamkeit laut werden muss!"

Aber, und so endet der endrückliche Aufruf, Dunja Hayali hat auch Bock: "Bock nach vorne zu rudern zum Beispiel! Und das können wir", schreibt sie, und wendet sich an jene, die schweigen: "Es ist mehr als an der Zeit, dass die Menschen, die das auch so empfinden, endlich, endlich, endlich lauter werden. Klarer. Deutlicher. Fair. Gemeinsam. Eine Mehrheit fällt nicht dadurch auf, dass sie so lange in Schweigen versinkt, bis sie keine mehr ist!" Die TV-Journalistin und Moderatorin schließt mit den Worten: "Keinen Finger breit denen, die uns und unsere demokratische Gesellschaft angreifen wollen."

Quelle: teleschau – der Mediendienst