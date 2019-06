Thaddäus Meilinger wird wieder Vater

Von teleschau

Noch mehr "GZSZ"-Nachwuchs: Nach Chryssanthi Kavazi, Timur Ülker und Felix van Deventer überrascht nun auch Thaddäus Meilinger mit Babynews.

Langsam würde sich ein Betriebskindergarten am Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" lohnen: Via Instagram verkündete Thaddäus Meilinger, der im RTL-Dauerbrenner Felix Lehmann spielt, dass er wieder Vater wird. "Papa hört Dich!", schrieb er unter ein Bild, auf dem er sein Ohr an den deutlich gewölbten seiner Frau Fritzi legt. Die beiden haben bereits einen zweieinhalbjährigen Sohn.

"Ich freue mich täglich mehr. Es ist für uns fast so, als wäre es unsere erste Schwangerschaft", erklärte der 37-Jährige im Interview mit RTL. "Da ist es gut, dass wir darin schon ein bisschen Übung haben. Wir haben ganz viele Fragen und sind sehr neugierig und gespannt: Wir bekommen ein Baby!"

Erst Mitte Juni hatte Meilingers Serien-Ehefrau Chryssanthi Kavazi, die die Figur Laura Lehmann spielt, ihre Schwangerschaft verkündet. Für sie und ihren Ehemann Tom Beck ist es das erste Kind. Auch Timur Ülker und Felix van Deventer werden bald Windeln wechseln: Ülker und seine Lebensgefährtin Caroline Steinhof erwarten ihr zweites Kind im Oktober, van Deventer und seine Frau Antje Zinnow werden im nächsten Monat erstmals Eltern.

Quelle: teleschau – der Mediendienst