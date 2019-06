"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019"

Von Hans Czerny

Übertragung vom Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker im Schlosspark von Schönbrunn mit Werken von Bernstein, Gershwin und Anton Dvorák. Solistin ist die chinesische Pianistin Yuja Wang.

Erneut laden die Wiener Philharmoniker bei freiem Eintritt zu ihrem Sommernachtskonzert in Schönbrunn. Auf dem Programm, mit dem die Philharmoniker den Wienern und ihren Gäste eine Freude bereiten wollen, stehen diesmal unter anderem Werke von Leonard Bernstein, George Gershwin, Anton Dvorák und Johann Strauss (Sohn).

Am Pult beim "Sommernachtskonzert Schönbrunn 2019" steht der venezolanische Shooting-Star Gustavo Dudamel, die Solistin ist Yuja Wang am Klavier. Mit Bernsteins "Rhapsody in Blue" in der Fassung für Orchester und Klavier wird sie in dem Live-Konzert, das der ORF in über 80 Länder überträgt (in Deutschland via 3sat), einen Ohrwurm präsentieren. Live vor Ort nehmen im Schlosspark von Schönbrunn in zwangloser Atmosphäre jeweils 100.000 Besucher teil.

Quelle: teleschau – der Mediendienst