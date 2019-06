"F4LKENB3RG – Mord im Internat?"

Von Julian Weinberger

Als ein Schüler des Internats auf Schloss Falkenberg ums Leben kommt, stößt sein bester Freund auf eine Mauer des Schweigens. Ob Ben die Hintergründe des Todes in der neuen Serie "F4LKENB3RG – Mord im Internat?" aufklären kann?

Im Elite-Internat des Schlosses Falkenberg hat sich Schreckliches zugetragen: Der Schüler Jonas Kramer hat sich offenbar selbst umgebracht. Trotz des schlimmen Ereignisses scheint in der Schule aber niemand wirklich interessiert daran zu sein, was hinter dem mysteriösen Tod steckt. Handelt es sich wirklich um einen Suizid?

Nur der neue Schüler und beste Freund des Toten, Ben Wieland, macht sich auf Spurensuche. Als er einen Abschiedsbrief findet, ist ihm klar: Das ist eine Fälschung. Durch seine Nachforschungen macht er sich in der neuen RTL-II-Serie "F4LKENB3RG – Mord im Internat?" aber mächtige Feinde. Denn dem zwielichtigen Netzwerk "Exlex" liegt einiges daran, Bens Ermittlungen zu unterbinden.

RTL II zeigt "F4LKENB3RG – Mord im Internat?" am Montag, 15. Juli, um 20.15 Uhr. Schon eine Woche vorher sind alle Episoden der neuen Young-Fiction-Serie bei TVNOW zu sehen. In der Produktion der Splendid Studios GmbH sind unter anderem Jonathan Weiske ("Misfit"), Anne-Marie Waldeck ("Tatort"), Robert Maaser ("Tschiller: Off Duty"), Vivien Wulf ("Misfit") und Lennart Marlon Flottemesch zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst