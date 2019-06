Wohl ohne Jennifer Lawrence

Von teleschau

Fans der Fantasy-Reihe "Die Tribute von Panem" können sich freuen: Eine Fortsetzung des Romans kommt schon 2020. Und auch im Kino sollen die Hungerspiele weitergehen.

Nachdem Schriftstellerin Suzanne Collins mit ihrer Romantrilogie "Die Tribute von Panem", die zwischen 2008 und 2010 erschien, große Erfolge gefeiert hatte, sicherte sich Hollywood die Rechte an der düsteren Story und brach mit Schauspielerin Jennifer Lawrence in der Hauptrolle alle Rekorde. Fast drei Milliarden US-Dollar spielte die Fantasy-Reihe weltweit an den Kinokassen ein und überholte damit sogar "Twilight". Seit dem Erscheinen des letzten Films 2015 halten sich hartnäckig die Gerüchte, es könne eine Fortsetzung des Franchise geben. Doch weder die Filmfirma noch die Autorin äußerten sich dazu – bis jetzt.

Wie unter anderem das US-Portal "Headline" berichtet, hat Suzanne Collins nun ganz offiziell bestätigt, an einem Fortsetzungsroman von "Die Tribute von Panem" zu arbeiten. Dieser soll bereits 2020 veröffentlicht werden. Auf den Film werden die Fans allerdings noch etwas warten müssen, auch wenn sich das Filmstudio Lionsgate bereits die Rechte an dem Stoff sicherte. Bisher ist bekannt, dass es ein Prequel werden soll, also vor den Ereignissen der ursprünglichen Trilogie spielt, genauer gesagt 64 Jahre und somit kurz vor den zehnten "Hungerspielen". Damit dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) oder zumindest ein Teil des Original-Casts nicht zum Prequel zurückkehren wird.

Trotzdem ist sich das Studio sicher, dass auch dieser Teil ein voller Erfolg werden wird. "Als stolze Heimat der 'Hunger-Games'-Filme können wir es kaum erwarten, dass Suzannes nächstes Buch erscheint. Wir haben während ihres gesamten Schreibprozesses mit ihr kommuniziert und freuen uns, auch bei dem Film eng mit ihr zusammenzuarbeiten", heißt es in einer Mitteilung.

