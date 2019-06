"10 Jahre Raus aus den Schulden – Spezial"

Von Eric Leimann

Schuldnerberater Peter Zwegat besucht für ein Spezial der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden" noch einmal Menschen, deren Schicksal ihn besonders bewegte.

Skurriles Jubiläum bei RTL: Ein vor vier Jahren eingestelltes Format feiert mit zweijähriger Verspätung seinen zehnten Geburtstag. Hoffentlich rechnete "Raus aus den Schulden"-Guru Peter Zwegat mit einen Klienten besser als das Planungsteam des RTL-Programms, welches die neue Folge mit zweijähriger Verspätung ins Programm hievt – was das titelgebende Jubiläum ad absurdum führt. Trotzdem besitzt die Idee ihren Reiz: Zwegat, mittlerweile 69-jähriger Schuldnerberater, besucht noch einmal Menschen, deren Schicksal ihn besonders bewegte.

2009 traf Zwegat auf die Mutter Claudia H. aus der Nähe von München, deren Mann an Krebs verstorben war. Mittlerweile sind ihre Kinder erwachsen, und Claudia H. hat nach langer Zeit wieder eine neue große Liebe gefunden. Vor sechs Jahren half der "Finanzberater der Armen" Sandra F. aus Braunschweig, die als Achtjährige ihre Schulden geerbt hatte. Ihre Immobilie fand trotz dreier Zwangsversteigerungstermine keinen Käufer. Doch Zwegat konnte den Fall lösen. In der neuen Folge trifft der Schuldnerberater auf eine junge Mutter, der es deutlich besser geht. Für Familie H. aus Prasdorf wurde vor fünf Jahren der Kauf eines Holzhauses zum Albtraum. Diagnose: Schimmelbefall. Peter Zwegat konnte zwar helfen, doch wenige Wochen nach Dreh-Ende trennten sich die Eheleute. Im Nachklapp trifft Zwegat auf zwei Menschen, deren Leben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben.

2015 wurde die regelmäßige Staffel-Produktion von "Raus aus den Schulden" eignestellt. Seitdem gibt es lose Spezials, wie zum Beispiel mit Promis wie "Naddel" Nadja Abd el Farrag oder dem Schauspieler Tom Barcal. Auch ein "Immobilien"-Spzial lief im RTL-Programm. Der gebürtige Berliner Peter Zwegat ist mittlerweile aber meist wieder abseits der Kamera als Schuldnerberater aktiv, zumeist in seiner Heimatstadt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst