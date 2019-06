"Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen"

Von Andreas Schoettl

Nach wochenlangem Tanzen am Freitagabend zur besten Sendezeit setzt RTL nun auf Rankingshows. Zwei Folgen von "Die 100" sind zunächst geplant.

Die insgesamt zwölfte Staffel von "Let's Dance" ist abgeschlossen. Von März bis Juni brachte das Promi-Tanzen dem Sender RTL wochenlange gute Quoten und vor allem ein gefülltes Programm am Freitagabend zur besten Sendezeit. Diese gilt es nun originell weiterzubespielen. Die Kölner versuchen es mit ihrer Ranking-Variante "Die 100". Zwei Folgen sind geplant.

Zunächst zeigt die Zusammenstellung von Dutzenden Videofilmchen die "Unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen". Besondere Beziehungen, herzliche Eltern, liebenswerte Kinder sind zu sehen -, aber auch Babys, die sich in einer unmöglichen Situation übergeben müssen.

Prominente haben in dem knapp drei Stunden Sendezeit dauernden Ranking bis 23 Uhr ebenfalls ihren Auftritt. David Beckham beispielsweise. Der ehemalige Fußballstar überraschte in einem Krankenhaus in London die elfjährige Lena. Das Mädchen litt unter einer schweren Krankheit und wurde geheilt. Während ihrer damaligen Behandlung tat sie sich dadurch hervor, anderen kranken Kindern Mut zu machen. Beckham erfuhr von der rührenden Geschichte und wollte die tapfere Lena unbedingt persönlich kennenlernen.

Am Freitag, 28. Juni, 20.5 Uhr, folgt eine weitere Ausgabe des umfangreichen RTL-Rankings. Dann beschäftigen sich "Die 100" mit den "Verrücktesten Videos des Lebens".

Quelle: teleschau – der Mediendienst