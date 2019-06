Deutscher Formel-1-Star

Von teleschau

Mitten in der Saison hat Ferrari-Pilot Sebastian Vettel hat seiner Jugendliebe Hanna das Jawort gegeben. Und das ganz still und heimlich.

Es ist der Hochzeits-Sommer der Sport-Stars! Mesut Özil, Mario Götze und nun auch Sebastian Vettel: Sie alle sind seit Kurzem verheiratete Männer. Wie die BILD-Zeitung berichtet, hat der Rennfahrer seiner langjährigen Lebensgefährtin Hanna das Jawort gegeben

Die standesamtliche Hochzeit soll nach dem jüngsten Rennen in Kanada (9. Juni) im engsten Freundes- und Familienkreis stattgefunden haben. Eine Sprecherin bestätigte die Eheschließung. Vettel, der sehr auf sein Privatleben bedacht ist, äußerte sich hingegen bisher nicht dazu, trug am Donnerstag (20. Juli) beim traditionellen Medientag vor dem Start des Grand Prix in Frankreich aber seinen Ehering am linken Ringfinger.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister und seine Hanna sind bereits seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in Heppenheim ein Paar und haben zwei Töchter, die fünfjährige Emily und die dreijährige Matilda. Die Familie lebt in der Schweiz, in der Nähe des Bodensees.

Quelle: teleschau – der Mediendienst