Aus persönlichen Gründen

Von teleschau

Für seine Analysen Matthias Sammer wurde Matthias Sammer bei den Eurosport-Zuschauern hoch geschätzt. Doch nun beendet der frühere Profi-Fußballer seine Tätigkeit.

Nie um klare Statements verlegen, sicherte sich Matthias Sammer einen Platz in der deutschen Fußballhistorie. Ebenso konsequent teilte er nach seiner aktiven Profikarriere als Manager beim DFB seine Meinung mit oder machte sich als "Motzki" beim FC Bayern München einen Namen. Auf seine fachliche Expertise griff in den vergangenen zwei Jahren auch der Sender Eurosport zurück, der den meinungsstarken Ex-Kicker als TV-Experten engagierte. Wie Eurosport nun aber publikmachte, wird Sammer seinen Posten zur kommenden Spielzeit an den Nagel hängen.

In einer Mitteilung liefert der 51-Jährige die Gründe für seinen Rückzug: "Ich habe für mich persönlich und für meine Familie die Entscheidung getroffen, künftig beruflich etwas kürzerzutreten." Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, betonte Sammer. Der Fußballeuropameister von 1996 dankte Eurosport "für eine großartige Zeit und für das Verständnis für meine Entscheidung". Endgültig verabschiedet sich der einstige BVB-Spieler aber nicht. Sammer versicherte, dem Sender in beratender Funktion erhalten zu bleiben.

Susanne Aigner-Drews, Geschäftsführerin Discovery Deutschland, bedauerte das Ende der Zusammenarbeit mit Sammer, blickte aber positiv auf die gemeinsame Zeit zurück: "Matthias Sammer hat unserer Bundesliga-Berichterstattung von Anfang an ein Gesicht gegeben und selbst eine neue Paraderolle gefunden. Wir können mit Stolz behaupten, dass wir mit unserem Konzept und mit Matthias als Experten in der Fußballanalyse eine neue Benchmark gesetzt haben."

Auch Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland, schloss sich den lobenden Worten an: "Mit Matthias Sammer haben wir eine neue Note an Qualität in die Sportberichterstattung gebracht und zugleich eine der prägendsten Figuren der deutschen Fußballgeschichte zurück auf die Fußballbühne geholt." Außerdem hob er die "Intensität und Begeisterung", sowie den Perfektionismus von Sammers Arbeit hervor.

Wer Matthias Sammers Nachfolger als TV-Experte wird, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Quelle: teleschau – der Mediendienst