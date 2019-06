Drei Sender übertragen

Von teleschau

Nicht nur im Frauenfußball wird am 7. Juli ein neuer Weltmeister gekürt: Vom 28. Juni bis 7. Juli findet in Hamburg die FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaft statt – und Sport1, ARD und ZDF sind vor Ort.

Während sich Beachvolleyball-Fans am 28. und 29. Juni zunächst mit den Tageshighlights (22.30 Uhr, Sport1) zufriedengeben müssen, überträgt Sport1 ab 30. Juni täglich ab 17 beziehungsweise 18 Uhr live vom Turnier. Zum Halbfinale der Männer am 6. Juli schaltet Sport1 zudem ab 10.30 Uhr zu, bevor es um 17 Uhr weitergeht. Das Spiel um Platz 3 am 7. Juli um 12.30 Uhr ist das letzte, von dem Sport1 live berichtet – denn die Finalspiele der Damen am 6. Juli (ab 13 Uhr) und der Herren am 7. Juli (ab 13.55 Uhr) übertragen dann ZDF und ARD.

Ein ganz besonderes Turnier dürfte die FIVB Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr für die amtierende Weltmeisterin Laura Ludwig werden: Die Hamburgerin wird vor heimischer Kulisse versuchen, ihren Titel zu verteidigen – nun mit Margareta Kozuch statt mit Kira Walkenhorst, die ihre Karriere zu Jahresbeginn aus gesundheitlichen Gründen beenden musste.

