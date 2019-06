| Spin-off bei RTL

Nicht nur in Deutschland gibt es einsame Bauern. In einem Spin-off verkuppelt RTL nun auch deutschstämmige Landwirte aus Kanada, Chile oder Australien.

Im März hatte der Sender die Farmer, die in "Bauer sucht Frau international" teilnehmen, vorgestellt. Am Montag, 24. Juni (20.15 Uhr) startet nun die reguläre Staffel. Insgesamt fünf Folgen strahlt RTL aus. Mit dabei sind Bauern aus Australien, Südafrika, Namibia, Kanada, Costa Rica und Chile. "Es ist spannend zu erleben, wie die deutschsprachigen Bauern weltweit leben, teilweise seit Generationen", sagt Inka Bause, die natürlich auch in dem Spin-off die Verkupplerin spielt.

In den vergangenen regulären Staffeln von "Bauer sucht Frau" waren schon immer mal wieder Bauern dabei, die weit weg von Deutschland leben und arbeiten. "Der Erfolg der internationalen Bauern in der normalen Staffel im letzten Herbst war einfach so unglaublich. Es gab sehr viele Bewerbungen internationaler Bauern, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine extra Staffel. Im Endeffekt suchen auch diese Bauern die Liebe und das ist egal auf welchen Kontinenten dieser Welt sie leben", erklärt Bause.

Dass Frauen bereit sind, ihre Zelte hier abzubrechen und für die große Liebe nach Australien oder Südamerika zu reisen, findet Inka Bause beeindruckend. "Ich würde ja kaum Berlin für einen anderen Mann verlassen, geschweige denn an den Stadtrand ziehen. Ich ziehe den Hut vor den Frauen, die so mutig sind und sagen, ich kann mir vorstellen nach Australien auszuwandern. Das ist der Knaller, das ist unglaublich", sagt Bause. "Ich bewundere jede Frau, die das Abenteuer eingeht und für die Liebe alles riskiert."

Prinzipiell gebe es viele Parallelen zwischen den heimischen Bauern und den Auswanderern, meint Bause. "Ich habe ehrlich gesagt mit mehr Unterschieden gerechnet, stoße aber immer wieder auf die gleichen Verhaltensweisen", erklärt die Moderatorin, meint aber auch: "Natürlich sind die Auswanderer-Bauern ganz andere Typen. Ihre Sorgen und Charaktere unterscheiden sich zum Beispiel von dem Landwirt aus Bayern, der in der vierten Generation einen Hof übernommen hat."

Die RTL-Moderatorin scheint auch schon selbt einen kleinen Favoriten zu haben. "Der Tom aus Costa Rica ist ein kleiner Musiker. Tom sitzt abends am Piano, spielt in den Sonnenuntergang und singt. Er hat sofort mein Herz erobert", so Bause. Auf den 59-Jährigen darf man also sehr gespannt sein.

Wegen der großen Entfernungen durften die Bauern gleich drei Frauen für die Hofwoche zu sich einladen.

Freddy (26) aus Kanada wird Francis (26), Jennika (28) und Christin (28) näher kennenlernen.

Stefan (32) aus Namibia hat Svenja (27), Justine (30) und Larissa (26) zu sich eingeladen.

Inka Bauses Favorit Tom (59) wird in Costa Rica ein paar hoffentlich schöne Tage mit Siglinde (56), Gabriele (55) und Joyce (58) verbringen.

Marco (34) hat Vanessa (30), Sabrina (32) und Antonioa (33) zu sich nach Chile eingeladen.

Rainer (60), freut sich auf seiner Farm in Australien auf den Besuch von Saskia (48) und Michaela (52). "Rainer aus Australien ist ein ganz eigener, spezieller Typ, dem ich so wünschen würde, dass er eine Frau findet", sagt Inka Bause.

Rüdiger (37) lebt in Südafrika. Seine Hofdamen sind Kira (32), Martha (37) und Sarah (41).

