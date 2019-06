"Joko & Klaas gegen ProSieben"

In der vorerst letzten Ausgabe ihres Duells mit ProSieben wartete die bisher härteste Aufgabe auf Joko und Klaas. Weil sie in der Auseinandersetzung mit Footballstars den Kürzeren zogen, kommt nun eine nervenaufreibende Strafe auf das Duo zu.

Neue Runde, altes Dilemma: Nachdem Joko und Klaas bereits in der letzten Sendung von "Joko und Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber verloren, lief es in einer neuen Ausgabe nicht besser. Doch das Duo musste nicht nur die Niederlage verkraften, sondern obendrein richtig einstecken. Besonders das Spiel "Stay the F*ck in my House!" hatte es in sich. Dabei mussten sich Joko und Klaas gegen ein Footballteam um Ran-NFL-Moderator Patrick Esume und den Bloodhound-Gang-Bassisten "Evil" Jared Hasselhoff erwehren. Eigentlich sollten die Herausforderer "nur" eine Minute in einem Raum bleiben und sich gegen die Attacken der Angreifer verteidigen.

Leichter gesagt, als getan. Weil in jeder der insgesamt fünf Runden ein Muskelprotz mehr mit anpackte, mussten sich Joko und Klaas am Ende geschlagen geben – da half es auch nichts, sich wie Klaas an ein Treppengeländer zu klammern. Dennoch: Man konnte den beiden nicht vorwerfen, nicht alles gegeben zu haben. Während Joko einige harte Prügelattacken aushalten musste, fiel bei Klaas in dem actionreichen Spiel sogar ein Kleidungsstück zum Opfer. Als ihn gleich drei Angreifer auf einmal packten, riss ihm seine Hose und er wurde aus dem Raum geschleift – und das nur eine Sekunde vor Ablauf der Zeit.

Nachdem es auch in den anderen Spielen nicht so gut wie erhofft lief, erwartet Joko und Klaas nun eine Strafe, die ihnen im wahrsten Sinne des Wortes eine schlaflose Nacht bereiten wird. Denn am heutigen Mittwoch müssen sie jede Sendung ansagen, die bei ProSieben läuft – das sind ganze 36 Stück. Die Krux an der Sache: Die Einsatzzeiten für das Moderatoren-Duo sind zwischen 5.35 Uhr und 23.15 Uhr angesetzt.

