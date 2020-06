| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 3. Juni, 22.45 Uhr

Mittwoch, 3. Juni, 22.45 Uhr Themen: Proteste in den USA, das Konjunkturpaket der Bundesregierung, Reisewarnungen und Grenzöffnungen, die Suche nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus.

Proteste in den USA, das Konjunkturpaket der Bundesregierung, Reisewarnungen und Grenzöffnungen, die Suche nach einem Impfstoff gegen das Corona-Virus. Gäste: Heiko Maas, SPD (Bundesaußenminister), Anja Kohl (ARD-Börsenexpertin), Dirk Steffens (Moderator), Jan Fleischhauer (Kolumnist), Helga Rübsamen-Schaeff (Virologin)

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen brutalen Polizeieinsatz in der US-Metropole Minneapolis kommt es auf den Straßen vieler amerikanischer Großstädte zu heftigen Protesten und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Droht den USA ein Bürgerkrieg? Und welche Rolle spielt US-Präsident Trump?

Die Koalition verhandelt über ein milliardenschweres Konjunkturpaket. Im Gespräch sind ein Familienbonus, eine Autokaufprämie und Hilfen für den Mittelstand. Hilft das der deutschen Wirtschaft langfristig?

Außerdem will sich die Bundesregierung darauf verständigen, ob die allgemeine Reisewarnung über den 14. Juni hinaus verlängert wird. Zumindest innerhalb Europas sollen die Grenzen auch für Privatreisende aber wieder geöffnet werden. Ein wichtiges Zeichen auch für die Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union? Dazu zu Gast im Studio: Bundesaußenminister Heiko Maas.

Die Welt wartet auf einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. Wie schnell kann dieser entwickelt und für alle verfügbar gemacht werden? Oder kann es sein, dass alle Versuche, einen Impfstoff zu entwickeln, scheitern werden? Wie hilfreich können Medikamente gegen Covid-19 sein? Fragen an die Virologin und Impfstoff-Forscherin Helga Rübsamen-Schaeff.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 4. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 4. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Milliarden gegen den Abschwung – wie gerecht ist das Rettungspaket?

Milliarden gegen den Abschwung – wie gerecht ist das Rettungspaket? Gäste: Annalena Baerbock, B'90/Grüne (Parteivorsitzende), Peter Altmaier, CDU (Bundeswirtschaftsminister), Sarna Röser (Die jungen Unternehmer), Manuela Conte (DGB-Bundesvorstand Jugend und Jugendpolitik), Lars Feld, Ökonom (Chef der Wirtschaftsweisen)

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD)

Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

