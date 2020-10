| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 8. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 8. Oktober, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Keine Angst vor Corona - hat Trump Recht?

Keine Angst vor Corona - hat Trump Recht? Gäste: Helge Braun (Kanzleramtsminister), Isabella Eckerle (Virologin), Malu Dreyer (Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz), Julian Nida-Rümelin (Professor für Philosophie und politische Theorie), Elmar Theveßen (Leiter ZDF-Studio Washington), Patrick Larscheid (Amtsarzt des Berliner Bezirks Reinickendorf), Ute Lemper (deutsche Chanson-, Jazz- und Musical-Sängerin, lebt in New York)

"Habt keine Angst vor Corona", sagt US-Präsident Donald Trump und gibt sich als unerschrocken. Ist das der Plan, um die Gesundheit der Menschen zu schützen oder um seine Wiederwahl zu retten? Die Zahlen steigen weltweit. Nicht nur in den USA – auch in Europa wächst die Sorge. Ist bald ganz Deutschland Risikogebiet? Helfen Beherbergungsverbote oder Sperrstunden? Bringt Zuversicht - gepaart mit Vorsicht - die Menschen besser durch die nächsten Monate? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 12. Oktober, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 12. Oktober, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 14. Oktober, 23.05 Uhr (ARD)

Mittwoch, 14. Oktober, 23.05 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. November, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

