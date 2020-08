| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Virus, Wissenschaft, Politik – viel gelernt, wenig getan?

Virus, Wissenschaft, Politik – viel gelernt, wenig getan? Gäste: Karl-Josef Laumann (Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, NRW), Ute Teichert (Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes), Malu Dreyer (Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz), Heidrun Elbracht (Schulleiterin in Gütersloh), Jonas Schmidt-Chanasit (Virologe)

Braucht es in der Corona-Pandemiw wieder mehr Disziplin, notfalls auch härtere Regeln und Strafen? Wie hat eigentlich die Politik die letzten Wochen genutzt, um sich auf Urlaubsende und Schulanfang vorzubereiten? Vieles wirkt überstürzt und planlos. Was muss jetzt zügig getan werden? Und helfen dabei Warnungen vor einem neuen Lockdown? Über diese Fragen diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 24. August, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 24. August, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 26. August, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 26. August, 22.45 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

